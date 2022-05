Youssou Thioune sur les 11 bébés tués: "le sang coulera à flots si on ne purifie pas le pays" Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 07:20 | | 0 commentaire(s)| naniou sangue réwmi ndakh dafa am dianaba", a rappelé ce citoyen, Youssou Thioune, les propos de Serigne Cheikh, depuis 30 ans. A l'en croire, si on ne purifie pas le Sénégal, le sang coulera à flots d'autant que la politique fait partie de la gangrène. "Il y a des forces surnaturelles qui se sont introduites dans nos vies et qu'on ne parvienne pas à les voir sauf si on purifie le pays", a souligné ce dernier.



