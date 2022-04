Zahra Iyane Thiam sur le discours du président Macky Sall : « C'est un discours rassurant, un discours d'humanité et surtout responsable... » Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 02:07 | | 0 commentaire(s)|

Zahra Iyane Thiam, le ministre de la micro finance et de l'économie solidaire, jointe au téléphone, a réagi par une analyse de fond et de forme, sur le discours à la Nation du président de la République en cette veille de célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal.



Un discours positif dans lequel le chef de l’État n’a laissé en rade aucun secteur. Selon le ministre, c'est en effet un bilan d'étape sur des chantiers prioritaires, les projets structurants mais aussi un point sur la situation internationale et les mesures qu’a prises l’État pour faire face.



Un appel à la solidarité et à l'unité des efforts pour l'atteinte des objectifs au vu du contexte de péril et de menace complexe. Cette fête du 4 Avril est aussi une occasion pour rendre hommage aux forces de défense, mais aussi de revoir leur situation, comment améliorer leurs conditions de vie et mieux les outiller pour qu'ils puissent remplir pleinement leur rôle.



Un autre point que le ministre a aussi noté dans le discours du Président. Il s'agit du contexte de tension internationale qui joue sur des risques de pénurie et de flambée des prix, et des mécanismes usés par l’État pour mettre les populations à l’aise.

