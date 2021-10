Ziguinchor : la 4e édition des Journées médicales de l’Aibd prévue du 30 au 31 octobre Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

L’Aibd.Sa organise sa 4ème caravane médicale les 30 et 31 octobre 2021 à Ziguinchor, au lycée Peryssac et au lycée d’Adéane, à partir de 9 heures. Selon un communiqué de presse, « ces consultations médicales gratuites s’inscrivent en droite ligne de la politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de l’AIBD.SA impulsée par le Directeur général, Doudou […] L’Aibd.Sa organise sa 4ème caravane médicale les 30 et 31 octobre 2021 à Ziguinchor, au lycée Peryssac et au lycée d’Adéane, à partir de 9 heures. Selon un communiqué de presse, « ces consultations médicales gratuites s’inscrivent en droite ligne de la politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de l’AIBD.SA impulsée par le Directeur général, Doudou Ka. Elles seront organisées en collaboration avec l’ONG Assistance médicale Sénégal (AMS) ». Ainsi, les acteurs sanitaires de la région sud du Sénégal, les « Badianou Gokh » et les leaders d’opinion sont mis à contribution pour faire de cette campagne un moment fort de mobilisation sociale, de solidarité et d’assistance médicale. La note rappelle que les trois précédentes éditions avaient eu lieu dans les communes de Diass et Keur Mousseu. Plus d’un millier de personnes avaient pu bénéficier de soins gratuitement dans plusieurs domaines médicaux. Une centaine d’enfants avaient été également circoncis. « La décentralisation de cette activité RSE dans les régions obéit à la nouvelle orientation que le Président de la République, son Excellence, Macky Sall a donnée à l’Aida Sa qui, suite à la fusion avec ADS (Agence des aéroports du Sénégal), a maintenant en charge la gestion de tous les aéroports civils du Sénégal. Après Ziguinchor, d’autres activités dans le cadre de la Rse sont prévues dans les autres localités du pays abritant des aéroports », a précisé la direction du Pôle communication et marketing de l’Aibd. Sa. Qui assure que la société dirigée par Doudou Ka « entend, ainsi, accompagner les populations de la Casamance dans le domaine de la prise en charge médicale. Ainsi, pendant deux jours, 60 médecins et d’autres professionnels de la santé seront mobilisés pour donner aux populations des soins relatifs à plusieurs spécialités notamment la médecine générale, la gynécologie, la pédiatrie, l’Orl, l’ophtalmologie ». A noter, par ailleurs, qu’en marge desdites consultations médicales, un important lot de fournitures scolaires sera remis aux établissements scolaires et aux pupilles de la nation victimes du Joola. B. DIONE



Source : Source : http://lesoleil.sn/ziguinchor-la-4e-edition-des-jo...

