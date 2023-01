Ziguinchor: Les étudiants mettent le feu partout et attaquent le siège de Sonko et la maison de... Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2023 à 14:39 | | 3 commentaire(s)| Les élèves et les étudiants ressortissants de Ziguinchor mettent le feu dans les rues de leur ville pour demander leurs subventions au maire, Ousmane Sonko. ils affirment sans ambages que ce dernier est le plus mauvais maire de l'histoire de Ziguinchor parce qu'il ignore complétement leurs préoccupations. Surtout avec une arrogance sans commune mesure. Ousmane Sonko est insulté et menacé. n'eut été la présence des forces de défense et de sécurité qu'il vilipende tout le temps, son siège et la maison de sa mère auraient éta attaqués.



Accueil Envoyer à un ami Partager