Ziguinchor -Operations de parrainage : Benno Bokk yakaar encore loin de l’objectif assigné

« Trois semaines après le lancement de ces parrainages, nous sommes à37% des objectifs soit un total de 27.900 parrains collectés. En trois semaines, nous avons déjà atteint cet objectif. Le processus de collecte se poursuit et dès demain, je vais aussi rassembler les autres fiches», renseigne le chef de file des « centristes » qui estime que l’essentiel est d’atteindre cet objectif assigné.



Toutefois, quelques difficultés ont été soulignées par l’ancien maire de Ziguinchor : « Les quelques difficultés sont dues à la pluralité des responsables. Et chacun veut rassembler un nombre important et le remettre, histoire de montrer aussi sa force de collecte », déclare le Directeur Général de l’APIX qui reste confiant.



Certains leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont retrouvés hier, dimanche, à Ziguinchor pour faire une évaluation à mi-parcours des opérations de parrainage dans la région de Ziguinchor.



Et c’est en l’absence des responsables de la coalition du département d’Oussouye que le délégué régional chargé des parrainages Abdoulaye Baldé entouré de certains responsables de Benno a sonné la mobilisation des troupes