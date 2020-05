Ziguinchor : Un homme de plus de 60 ans tué par un conducteur de moto-jakarta

Un homme a été renversé hier par un conducteur de « moto-jakarta» à Nema situé à Ziguinchor. Le conducteur roulait à vive allure.



L’homme qui a été tué est un père de famille âgé de plus de 60 ans. Il décédé sur le coup du fait de la violence du choc. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor par les sapeurs-pompiers.



Le conducteur du moto «Jakarta » a été arrêté par la police. Laquelle a ouvert une enquête.





