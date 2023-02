Ziguinchor : deux faux policiers arrêtés par de vrais policiers lors d’un contrôle bar

Il s’agit, selon Libération qui donne la nouvelle, de J. Badji et Y. Yadio, se disant commerçant et soudeur métallique âgé de 34 ans.



Ils ciblaient les bars pour soi-disant des contrôles avant de racketter les clients qui n’avaient pas leurs clients par devers eux.



Le duo a été pris en flagrant délit lors d’un contrôle de la police. Les mis en cause seront présentés au procureur ce lundi.



senenews