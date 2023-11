Ziguinchor : la décision de la Cour suprême installe colère et déception

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Novembre 2023 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Le calme qui régnait presque toute la journée à Ziguinchor a été perturbée, en début de soirée, par des manifestations de jeunes dans certains quartiers de la ville. Dans le quartier Lyndiane, des heurts entre manifestants et Forces de l’ordre ont imprimé une vive inquiétude chez les populations qui se précipitaient à regagner leurs domiciles. Des pneus brûlés le long du grand boulevard des 54 m, tout comme dans certaines intersections comme à Santhiaba ou encore à Lyndiane, le spectre des violentes manifestations de juin derniers a plané dans la ville de Ziguinchor qui, le temps de quelques heures, est «couverte» de fumée sur fond de gaz lacrymogènes. Le rassemblement de l’opposition interdit à la place «Bambaya», le dispositif policier était bien visible sur les lieux, rapporte SudQuotidien.



Pourtant, les minutes qui ont précédé le verdict de la Cour suprême ont plongé quelques partisans du maire de Ziguinchor dans la joie, après une «folle» rumeur qui faisait état de la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais, ces moments de jubilation ponctués de klaxons de voitures et de motos Jakarta, se sont vite transformés en déception et désespoir chez les partisans d’Ousmane Sonko. Ces derniers, dans une colère, ont exprimé toute leur désapprobation de ce verdict qu’ils ont qualifié de «farce judiciaire». Et c’est une heure après que la ville est plongée dans une violence, avec des artères barrées par les manifestants qui ont brûlé des pneus un peu partout. Les Forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes, avant que les manifestants n’abandonnent les rues.



Un feuilleton de manifestations qui rappelle, à un degré moindre, celui du mois de juin dernier, lorsque Ziguinchor était secoué par des manifestations politico-judiciaires qui avaient engendré des morts et d’importants dégâts. Ziguinchor qui présentait, hier vendredi, l’image d’une ville en colère qui, contrastant fortement d’avec les scènes de jubilation d’octobre dernier des partisans d’Ousmane Sonko, à l’annonce du verdict du juge du Tribunal d’instance (de Ziguinchor), constate le journal.

