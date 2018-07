Zinbabwe - Scandale : Une femme adultère et son amant enfermés toute la nuit par les voisins puis…

Les voisins d’un homme du nom de Godfrey Makeche Ncube, vivant dans la banlieue de Chinotimba, au Zimbabwe, ont fait équipe pour piéger Tafireyi Zimba qui couchait avec sa femme, Cynthia Ngwenya.



Les voisins y inclus les frères de Ncube, ont gardé la maison en la sécurisant avec un cadenas toute la nuit pour s’assurer que les tourtereaux ne s’échapperaient pas, rapporte iHarare.



Les tourtereaux n’ont été libérés que le lendemain matin quand ils ont été emmenés au poste de police. Ngwenya et Zimba, qui est garde de sécurité chez Masimba Construction, ont été accusés d’avoir une relation sexuelle extraconjugale alors que Ncube a travaillé pendant quelques mois dans un magasin de la banlieue de Chinotimba, sans tenir compte du fait qu’elle a un bébé de six mois.

Ncube a refusé de donner des détails sur la question.



« Pour moi, c’est maintenant dans le passé et en parler va juste raviver la douleur. Je ne peux pas en parler et vous ne pouvez pas écrire aussi parce que vous n’étiez pas là. Nous sommes allés voir la police et ils m’ont dit de ne pas parler de la question », a-t-il déclaré aux journalistes.



L’officier commandant, le surintendant principal du district de Victoria Falls, Tadeus Madondo, a confirmé l’incident, mais il a affirmé qu’aucun rapport criminel n’avait été déposé.



