Zone Uemoa : Recul de 9,0% de l’indice des principaux produits importés par les pays membres

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Bceao, le repli des prix du riz est dû aux attentes d'un assouplissement des restrictions à l'exportation imposées par l’Inde, en raison d’une production record dans le pays, combinée à une contraction de la demande en Thaïlande. La contraction des cours du blé est liée à la révision à la hausse de la production pour la saison 2024/2025, eu égard notamment à de meilleures récoltes au Canada, aux États-Unis et au Kazakhstan. La diminution des prix de l’huile de soja s’explique par la perspective d’une offre mondiale abondante.



En effet, le Département américain de l’Agriculture (Usda) a révisé à la hausse ses prévisions de production pour 2024 de 154 millions de boisseaux à près de 4,6 milliards de boisseaux, en raison d'une augmentation des superficies cultivées et d’une amélioration des rendements. La baisse des cours du sucre est imputable à une production stable au Brésil, avec des prévisions d'augmentation de 2,5% pour la saison prochaine, ainsi qu'à la reprise des exportations de sucre de la Russie.



La hausse des cours du lait est attribuable à la faiblesse de la production laitière dans les principaux bassins exportateurs mondiaux, notamment en Europe, associée à une demande robuste en provenance de l’Asie.



Sur une base annuelle, explique la Bceao, l'indice des prix des principaux produits alimentaires importés par les pays de l'Uemoa s’est replié de 7,1% au troisième trimestre 2024, après un recul de 1,3% le trimestre précédent. Cette évolution traduit essentiellement la baisse des cours des huiles végétales (-32,2%), du blé (-12,7%), du sucre (-11,5%) et du riz (-2,9%). L’accroissement de 27,5% des prix du lait a atténué cette tendance.



Adou Faye





Source : L’indice des prix des principaux produits alimentaires importés par les pays de l'Uemoa, a reculé, en rythme trimestriel, de 9,0% au cours du troisième trimestre 2024, après une hausse de 1,5% un trimestre plus tôt. Selon la Bceao qui donne l’information, cette évolution reflète une baisse des prix du riz (-14,9%), du blé (-10,0%), de l’huile de soja (-3,4%) et du sucre (-2,0%). En revanche, ajoute la Bceao, les prix du lait (+17,3%) ont enregistré une hausse.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Uemoa-Recul-de-90-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook