Zone inondable, Voierie défectueuse… : La grosse déception des riverains de la Cité Akys de Bambilor Les habitants de la Cité Akys à Bambilor sont très remontés contre la société Teylium. Alors que le promoteur leur avait fait croire que la zone était non inondable, les résidents pataugent aujourd’hui dans la boue latéritique et dans une cité sans système de voierie, ni éclairage public.

La déception est grande chez les riverains de la cité des Akys sise à Bambilor. Très remontés contre la société Teylium qui leur a vendu des maisons qui, selon eux, «ne répondent pas aux normes sécuritaires et environnementales», ils ont fait face à la presse pour dénoncer l’état «lamentable» de la cité qui vit sans système de voierie, ni éclairage public, mettant ainsi en danger la vie des résidents.



Membre de l’as¬sociation des résidents de la cité Akys, El Hadji Madické Dramé, selon qui tous les arguments de vente pré¬sentés par le promoteur n’étaient que «chimère», a indiqué : «Nous n’avons pas acheté que des maisons, mais un cadre de vie avec toutes les commodités qui doivent aller avec». Les membres de cette associa¬tion qui ont acquis leur villa pour des sommes variant entre 16 et 58 millions de francs se disent déçus par le retard de livraison et la non-conformité des villas livrées.



«Depuis que nous sommes là, ce sont 4 années de douleur, de frus¬tration et de mécontentement. Avec la notoriété de Teylium, on a cru disposer de maisons de nos rêves, mais nous sommes profondément déçus», ont-ils indiqué.



Leur frustration est d’autant plus grande car ils estiment que la société n’a respecté aucun des engagements. «Nous y avons investi pour la plupart nos économies mais cette cité, celle de nos rêves se révèle être un endroit cauchemardesque. Ils nous avaient dit que la cité allait être construite sur une zone non inondable, alors que la nappe phréatique est affleurant. Ses résidents sont traumatisés à chaque saison des pluies», a indiqué Aïssatou Fall, une riveraine qui a acquis une villa sur le quota de la Diaspora.



Il faut à ce propos rappeler que la diaspora, qui représente un bon nombre des clients de la société Teylium, affiche également sa déception, certains courant jusqu’à présent derrière leur maison.



«Le promoteur est en train de demander à certai¬nes personnes dont les villas ne sont pas encore prêtes, une somme de 7 millions pour pouvoir continuer les travaux. On ne sait pas s’ils ont un problème de finan¬ce ou de main d’oeuvre ?», souffle-t-on.



Quoi qu’il en soit, il faut noter que c’est un programme de 2500 logements et, à ce jour, Teylium en a déjà livré 800. L’association des riverains de la cité Akys (Arca), qui dénonce le «mutisme total» de toute la chaîne de responsable de Teylium depuis Yerim Sow, jusqu’aux responsables du site, a indiqué que ces derniers «semblent être aux abonnés absents et ne répondent à aucun mail ou correspondance, préférant l’inertie à l’action».



Bés bi a tenté de joindre à plusieurs reprises Madame Diama Konté, responsable du service commercial de Teylium, ainsi que le chef du projet Akys, mais en vain.

