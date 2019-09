Zoophilie à Saly : Un Français de 70 ans contraint sa femme à la pratique d’acte contre-nature

L'idylle entre P. S et son mari J. L. D. était devenue toxique après 5 ans de mariage. Le Français de 70 ans avait des penchants sexuels déshumanisants envers son épouse sénégalaise. Infligeant un traitement dévalorisant, il procurait des objets sexuels à sa femme. Celle-ci, devait les introduire dans ses parties intimes.



Ainsi, P. S. pense que sa femme lui devait une soumission aveugle. Malheureusement, révèle seneweb, une plainte a été déposée aujourd’hui, contre J. L. D. pour offre, diffusion de films pornographiques et objets contraires aux bonnes mœurs, attentat à la pudeur avec violence sur sa femme.



Le septuagénaire menace de tuer son épouse et de l'enterrer dans son jardin, si elle ne répondait pas favorablement à ses fantasmes. J. L. D. pousse le bouchon plus loin, il délaisse les objets sexuels et se tourne vers les animaux.



Alors, il tente d'initier sa femme à la zoophilie. Pour lui apprendre les techniques, il met à la disposition de P. S. une dizaine de disque Dvd de zoophilie. Et, il crée une écurie, composée de deux ânes, deux chevaux et un chien, destinée à P. S. qui devait entretenir des rapports sexuels avec ces espèces.



