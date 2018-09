affaire des talibés de Serigne Saliou Touré: Sur médiation de Serigne Bass Abdou Khadre, Serigne Moustapha Abdou Lakram instruit Me El Hadj Diouf de retirer sa plainte

On s'achemine vers un dégel relativement à la crise qui secoue la communauté mouride. Cela, consécutivement à l'arrestation de 5 disciples de Serigne Saliou Touré ,suite aux échauffourées qui ont, récemment, émaillé la visite de Serigne Moustapha Mbacké Abdou Lakram dans la capitale du rail sur ndigël du Khalife Général des Mourides... En effet, depuis Grand Bassam où il se trouve, le Patriarche de Tocky Gare a décidé de retirer sa plainte, postérieurement à la médiation de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Abdou Khadre, lui aussi dans la ville portuaire pour les besoins du Magal célèbré annuellement en Côte d'Ivoire, commémorant le passage dans ce pays de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké lors de son exil vers le Gabon.



Nos sources de nous confier que le porte-parole du Khalife général des Mourides s'est personnellement déplacé pour aller à la rencontre de Serigne Moustapha afin d' échanger avec lui sur la question. Ce dernier a, après avoir écouté son hôte, séance tenante, saisi son avocat dans cette affaire, Me El Hadj Diouf en l'occurrence, pour lui demander de retirer la plainte. Le chef religieux dira avoir obtempéré grâce à l'immense considération qu'il voue à Serigne Touba et à Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Il demandera à l'avocat de faire le nécessaire pour que les 5 disciples de Serigne Saliou Touré soient élargis le plus promptement possible.



Source: Dakaractu