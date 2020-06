hôpital de Diourbel/ Pour avoir été en contact avec un cas communautaire: 28 agents de santé, en quarantaine

Dans son bilan d’hier, le ministère de la santé et de l’action avait annoncé un cas issu de la transmission communautaire à Diourbel. Donc depuis le début le vendredi, 3 cas communautaires ont été recensés à l’hôpital régional de Diourbel.



Selon SourceA, 28 agents de la structure sanitaire ont été mis en quarantaine dont 17 testés négatifs et 11 en attente de leurs résultats. Mais ces membres du personnel médical n’ont pas encore terminé leur période d’incubation, selon une source contactée par le journal

