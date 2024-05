journée ‘’Setal Sunu Reew’’ : Le MEN annonce l'arrêt des cours à 10 h dans les établissements scolaires.

En marge de sa rencontre avec les syndicats et les secrétaires généraux, le ministre de l'éducation nationale a invité ces acteurs a arrêté les cours à 10 heures dans les établissements scolaires, ce Samedi 1er juin coïncidant avec le lancement de la journée «Setal sunu reew» initié par le chef de l'État. "J'ai partagé avec eux un message fort du chef d'État qui voudrait le 1er juin à 10 h faire du Set-setal. Un message très fort que le président de la république voudrait faire une affaire d'esprit de mentalité a changé. Nous avons besoin d'améliorer nos cadres de vie, de les rendre plus vivables et plus sains, plus hygiéniques voire plus beaux. Et ça, nous pouvons y arriver en nous y mettant tous en comprenant en fait, la question de la propreté, la question de l'hygiène, la question de la santé de façon générale la question aussi de l'environnement", a fait valoir Moustapha Guirassy. Indiquant que le président de la république, Bassirou Diomaye a dans ce cadre demandé aux IA et aux secrétaires généraux, des syndicats aux élèves même ce jour-là, à 10 h que tout le monde y participe pour que le message ne soit plus un message du chef d'État mais un message de la nation sénégalaise.

