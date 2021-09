la Coalition Yewwi Askan Wi lancée : Déthié Fall aussi a rejoint la masse Le lancement de la Coalition Yewwi Askan Wi a aussi accueilli un autre leader, car Déthié Fall a aussi rejoint la masse...

Tôt dans la matinée, le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall, a annoncé la décision de son parti de participer à la cérémonie de lancement de la grande coalition de l’opposition pour les élections locales, nous dit « L’As ».



L’ancien N°2 de Rewmi a d'ailleurs invité l’opposition et les forces vives de la nation à l’unité pour la préservation de la démocratie sénégalaise et la satisfaction des attentes des populations.

