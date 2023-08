sauvetage maritime en Espagne : 42 migrants sénégalais dont 5 mineurs à bord d’une pirogue

D’après la Direction insulaire de l’Administration générale de l’État, les occupants de cette pirogue ont quitté le port de Saint-Louis au Sénégal et tous sont arrivés en bonne santé. À leur arrivée au port, ils ont été́ pris en charge par l’Equipe d’intervention d’urgence immédiate (Erie) de la Croix-Rouge, le Service d’urgence des Canaries (Suc), le service de surveillance du port de La Restinga, la Garde civile et des membres de la police nationale.



Les îles Canaries « préoccupées » par les conséquences que la crise politique au Sénégal a sur le phénomène migratoire. Selon les mêmes sources, les migrants ont été́ transférés à l’ancien centre sportif du village de San Andrés, dans la municipalité́ de Valverde, où ils restent en garde à vue jusqu’à leur renvoi.



Par ailleurs, le gouvernement des îles Canaries a demandé au ministre de l’Intérieur espagnol de l’informer des mesures qu’il adopte face à l’arrivée croissante de migrants dans l’archipel en provenance du Sénégal.



Le porte-parole de l’exécutif canarien, Alfonso Cabello, s’est dit préoccupé par les conséquences que la crise politique dans ce pays africain pourrait avoir sur le phénomène migratoire. « L’arrivée croissante de bateaux ces derniers jours a conduit les îles Canaries à devoir s’occuper de 51 mineurs migrants non accompagnés de plus, sans compter sur la solidarité́ d’autres communautés autonomes et sur le budget », a déploré́ M. Cabello.

emediasn