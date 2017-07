Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici (07)Photos: Ces scènes « hot » de la série Pod et Marichou qui enflamment le Web Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|





De plus en plus, ces derniers rivalisent d’ingéniosité pour « pimenter » la série. Surtout avec les astuces de l’actrice principale, Marichou, qui fait usage de toute le coquetterie apparentée à la séduction sénégalaise pour ferrer son homme, Pod.



Lors du dernier feuilleton de la série, les protagonistes nous ont gratifié de scènes pour le moins érotiques, qui ont fait l’objet d’une grande polémique dans les foyers et dans les réseaux sociaux.



Amadou Lamine Mbaye

pointdakar.com





