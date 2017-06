Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 4 filles de célébrités nigérianes qui hériteront de la beauté de leurs mères, bientôt (Photos) Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

Nollywood est rempli de belles femmes qui ont transmis leur beauté à leurs filles. Ces jeunes filles grandissant avec la beauté de leurs mères, beaucoup ne peuvent s’empêcher de penser qu’avec le temps, elles seront les reines de la beauté tout comme leurs mamans.

Certaines de ces célébrités ont eu des enfants à un très jeune âge, même avant d’être célèbres. Ainsi, hériter de la beauté de leurs mères, est une assurance pour les fans que leurs stars vivent dans le style et la beauté.

Afrikmag vous présentes les magnifiques filles de célébrités qui hériteront bientôt de la beauté de leurs mères.



1-Omotola Jalade

Née en février 1978, la célèbre actrice nigériane Omotola Jalade est également musicienne et une grande philanthrope. Elle débute sa carrière en 1995 et devient populaire après avoir reçu de nombreux prix prestigieux et lancé sa carrière musicale. Elle a même été nommée meilleure actrice africaine. Tout le monde aime Omotola Jalade pour sa beauté et Meraiah est comme sa mère ; belle et élégante.



2-Mercy Aigbe Gentry

Mercy Aigbe Gentry est une célèbre actrice nigériane qui a joué dans un grand nombre de films de Nollywood, en particulier les films yoruba. En plus, elle est cinéaste et femme d’affaires. Elle est si polyvalente. Elle forme un mannequin qui n’est personne d’autre que sa fille. Ses fans l’adorent ainsi que sa fille mélanine.



3-Iyabo Ojo

Iyabo Ojo est une actrice nigériane vétéran qui a commencé sa carrière dans le cinéma en 1998, elle a fait ses débuts dans un film anglais de Nollywood mais elle a ensuite viré vers les films Yoruba. Iyabo Ojo est né le 21 décembre 1977 à Lagos, au Nigéria. Elle est originaire d’Itoko, une banlieue d’Abeokuta, capitale de l’Etat d’Ogun. Ses deux enfants, Festus et Priscilia font sa fierté. Pas étonnant que sa fille soit comme elle.



4-Annie Idibia

Annie Idibia est également une actrice nigériane qui est née le 13 novembre 1984. Elle est l’épouse du célèbre musicien nigérian 2face Idibia avec qui elle a deux merveilleuse petites filles qui grandissent avec la beauté de leur maman.



Paul Gaelle

Afrikmag





