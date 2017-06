Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 4 mensonges dont se servent plusieurs femmes pour vous soutirer de l’argent Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

Les mensonges sont très fréquents dans nos activités quotidiennes. La plupart du temps, les femmes mentent quand elles sont parfois coincées financièrement, et savent que la sincérité ne leur apportera pas cet argent.

Les hommes mentent, et aussi les femmes, après tout, nous sommes tous des êtres humains, donc infaillibles.

Bien qu’il y ait beaucoup de femmes qui ne mentent pas pour obtenir ce qu’elles veulent de leur homme (même pour l’argent), il y a celles qui ressentent le besoin de mentir parfois,

Surtout si elles meurent d’envie d’avoir quelque chose, et que leur homme n’est pas immédiatement disposé à leur céder.

Voici quelques-uns des mensonges que les femmes racontent pour obtenir de l’argent des hommes.

1. « Je suis coincée, aide moi s’il te plait, je te rembourserai »

C’est une stratègie commune utilisée par les femmes pour obtenir de l’argent de la part des hommes. Cela ne se produit pas souvent avec les hommes dont elles se soucient vraiment; elles utilisent ce mensonge principalement sur l’autre gars.

Le moment où elles ont de sérieux besoins financiers, et elles ne peuvent pas les résoudre elles-mêmes, donc elles montent un plan. Elle prend son téléphone, appelle un gars (habituellement celui dont elle sait est le plus susceptible de céder)

Et avec sa stratégie de quelqu’un en détresse, elle lui dit qu’elle est bloquée quelque part et qu’elle a besoin d’argent pour retourner à la maison.

Elle utilise des phrases du genre: « J’ai perdu mon argent en allant vers … Maintenant, je suis bloqué à … S’il te plaît, peux-tu m’envoyer … « La plupart des gars y croient immédiatement, et lui envoie exactement ce qu’elle a demandé.

2. « Prête moi de l’argent s’il te plait »

Si vous êtes un homme, et que vous avez une femme dans votre vie, vous avez surement eu à lui prêter de l’argent dans le passé, alors, vous savez comment cela fonctionne.

Elle ne veut vraiment pas prendre une dette, elle veut simplement que vous le lui donniez sans condition, mais parce qu’elle sait également que vous ne le lui donnerez peut-être pas si elle vous demande sans ajouter «prête moi» à la demande, elle se voit dans l’obligation d’user de cette stratégie.

La plupart des hommes sont amenés à donner de l’argent parce qu’elle dit qu’elle l’emprunte et qu’elle remboursera bientôt, mais ceux qui comprennent vraiment comment ce truc fonctionne donneront cet argent, sans s’attendre à un remboursement.

Cela ne s’applique pas seulement aux personnes dans une relation.

3. « Je suis enceinte »

C’est probablement l’un des stratagèmes les plus courants que les femmes utilisent pour soutirer de l’argent aux hommes. Si elle dit qu’elle est enceinte et ne veut pas garder la grossesse, elle vous dit indirectement qu’elle a besoin d’argent pour un avortement.

Maintenant, la réalité est que la plupart du temps, c’est tout simplement une stratagie pour obtenir de l’argent.

Si vous demandez une confirmation dans un hôpital, vous verrez que c’est seulement un mensonge. Mais bien sûr, il y a des hommes qui ne pensent pas à mener leur petite enquête, et qui donneraient immédiatement de l’argent.

4. « J’ai besoin d’argent pour compléter le paiement de quelque chose »

Votre femme est probablement venue vers vous pour que vous lui donniez de l’argent pour compléter le paiement de quelque chose, probablement une jolie petite robe qu’elle a vu quelque part ou quelque chose de ce genre, et vous lui aviez donné parce que vous avez ressenti le besoin de la soutenir parce qu’elle a fait un effort au moins en payant la moitié de la somme de l’objet.

Cependant, la vérité est que, la moitié du temps elles n’ont même pas payé un centime pour l’objet et veulent que vous payez tout cela, mais vous ne le savez pas.

Ce qu’elles font, c’est facturer doublement le prix de l’objet. Si c’est à 50.000, par exemple, elles vous disent 100 000 ou 80 000, et vous font croire qu’elles ont payé la moitié, et lorsque vous leur donnez les 50000, elles l’utilisent simplement pour le paiement intégral.

Donc, messieurs ce sont quelques-unes des stratégies que certaines femmes utilisent pour soutirer de l’argent aux hommes. Bien sûr, on sait que toutes les femmes ne sont pas comme ça, et il y a celles qui gagnent leur argent grâce à un dur labeur.

Mesdames ne vous fâchez pas hein…Messieurs n’oubliez pas de nous remercier aussi… rires!!!





