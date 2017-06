Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 4 utilisations détournées du rouge à lèvres Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juin 2017 à 13:31 | | 0 commentaire(s)| Le rouge à lèvres est l’un des produits de maquillage les plus basiques. C’est le produit qu’on retrouvera sans faute au fond du sac ou de la trousse à maquillage d’une femme. En outre, c’est aussi l’un des produits de maquillage les plus polyvalents. En effet, le rouge à lèvres peut être détourné à souhait et remplir une tout autre fonction lors de la mise en beauté. Aussi, pour vous créer un look impeccable, découvrez quatre manières d’utiliser votre rouge à lèvres autrement.

Comme un lipstain

On peut définir le lipstain comme une encre à lèvres. Présenté sous forme de gel ou de liquide, le lipstain disparaît après application, garantissant une absence de transfert, laissant ainsi les lèvres naturellement pigmentées. Vous pouvez parfaitement obtenir cet effet avec un rouge à lèvres crémeux, satiné ou même mat.



C’est une excellente alternative pour un maquillage léger, surtout pour la journée. Il vous suffit d’appliquer votre rouge à lèvres comme à l’accoutumée. Puis, avec un mouchoir en tissu fin ou en papier, tapotez délicatement vos lèvres pour en retirer l’excès de matière tout en conservant des lèvres bien colorées.



Comme un baume à lèvres coloré

Vous possédez peut-être un rouge à lèvres d’une couleur flamboyante qui vous plaît particulièrement mais que vous n’osez porter. Mélanger ce rouge à lèvres à un baume à lèvres est une excellente façon d’en atténuer la couleur tout en soignant et en nourrissant ses lèvres.



Prélevez un petit bout de votre rouge à lèvres et mélangez-le à un petit bout de votre baume à lèvres. Selon la couleur recherchée, rajoutée un peu plus de rouge à lèvres ou au contraire du baume à lèvres. Conservez le mélange dans une petite boîte que vous pourrez emporter avec vous au besoin.



Comme un rouge à lèvres mat

Il est très naturel lors de l’achat d’un rouge à lèvres de se diriger vers une texture crème, satinée ou brillante. Ce sont les textures les classiques. Lorsque le besoin d’un changement se fait ressentir, pas besoin de dépenser de l’argent, car ces textures peuvent être convertibles en une finition matte.



Appliquer votre rouge à lèvres. Si vous le souhaitez, vous pouvez diminuer l’excès de brillant en tapotant délicatement vos lèvres avec un mouchoir fin. Ensuite, appliquez du talc sur vos lèvres ou un blush en poudre d’une couleur similaire à votre rouge à lèvres pour plus de vibrance. Tâchez de vous servir d’un pinceau à lèvres pour cette étape afin d’être précise dans votre geste.



Comme un blush en crème

Si toutefois vous ne possédez pas de blush ou que vous l’avez simplement oublié de l’emporter avec vous, votre rouge est une bonne alternative pour raviver la couleur de vos joues. Appliquez avec vos doigts en tapant sur vos pommettes, dans un mouvement ascendant. Si la matière est bien mélangée et bien appliquée à vos pommettes, personne ne s’imaginera qu’il s’agit d’un rouge à lèvres. Une idée parfaite pour les petites retouches en urgence et même pour les déplacements.



Pour avoir des lèvres lisses et bien douces, exfoliez-les au moins une fois par semaine avec du sucre mélangé à quelques gouttes d’huile d’olive ou d’amande douce. Portez du baume avant chaque application du rouge à lèvres pour conserver des lèvres douces et bien nourries.



amina-mag.com



