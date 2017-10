Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 choses qui vous arrivent dans une relation à distance Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Vivre une relation à distance n’est pas du tout facile. Entre le manque de communication, les nombreuses disputes et les périodes de doutes, vous allez vivre des quotidiens embarrassants.

1-Vous passez des heures sur internet

Dans une relation à distance Facebook, twitter, WhatsApp ou encore Skype sont vos nouveaux potes. Vous ne pouvez pas vous passer du digital si vous voulez garder le contact avec votre partenaire. Vous êtes toujours agrippés à votre smartphone, les heures de pause sont des occasions pour communiquer en direct avec votre compagnon.

2-Vous avez des moments de doutes…

Après quelques jours d’absence de votre conjoint, le doute commence à prendre sa place dans votre tête. Vous vous questionnez sur l’avenir de votre couple.

Si vous décidez de venir rejoindre votre partenaire, ce n’est pas évident quand on pense aux déménagements, ou à un emploi sur place. Et bien d’autres facteurs finissent par semer le doute dans cette relation.

3-Des disputes au téléphone

Parce que vous n’avez pas échangé avec lui au téléphone, ou êtes allé dormir sans lui souhaiter bonne nuit, votre conjoint vous ferra des disputes. Ces situations arrivent pourtant, parce que vous avez la tête ailleurs.

Et tous ces problèmes se règlent au téléphone. C’est le seul moyen de communiquer pour résoudre les palabres.

4-Vos proches vous vexent Les gens à qui vous demandez des conseils vous disent des choses que vous ne voulez souvent pas entendre. De petite phrase vous mettent sur les nerfs. On peut citer “tu survivras”, “çà va aller”, » faut pas pleurer, elle/il va revenir”.

5-Vous Jalousez les autres

C’est sûr que voir des amoureux vous rendra certainement nostalgique. Vous finissez par être énervé par ces couples heureux autour de vous. Le pire s’ils ont la chance de vivre dans la même ville ou dans le même appartement.

Emeraude ASSAH





