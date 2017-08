Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 conseils pour protéger votre couple sur Facebook Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Facebook peut vous aider à trouver le partenaire idéal et même rendre votre relation amoureuse officielle. Mais en dévoilant des détails privés de votre vie, il peut entraîner son lot de complications. Voici quelques conseils pour protéger votre couple des effets pervers de ce réseau social.

Quel est l’impact de Facebook sur votre relation? À mon avis, le Web a eu pour effet, entre autres, d’enchevêtrer nos relations dans une toile de malhonnêteté en puissance. De nombreux patients viennent me consulter pour des problèmes reliés à Internet. Un homme m’a raconté avoir révélé son mot de passe à son amie lorsqu’elle l’a exigé. Elle a ensuite fouillé sa boîte de courriels à la recherche de preuves de son honnêteté. Comme on pouvait s’y attendre, peu importe les renseignements qu’il lui a fournis, les craintes de sa conjointe n’ont jamais été dissipées.

Pour être sains psychologiquement, nous avons besoin d’une vie privée et de solitude. Lorsque nous entamons une relation monogame, nous devrions obtenir l’exclusivité de ce qu’il y a entre les jambes de notre partenaire, pas de ce qu’il y a entre ses deux oreilles. C’est de plus en plus difficile en cette ère de l’information.

J’ai déjà eu une patiente dont le mari refusait de lui accorder le statut d’amie sur Facebook. Il lui acheminait les courriels que lui envoyait son ex-fiancée en gage de son honnêteté. Puis ma patiente s’est mise à fouiller dans sa messagerie. Elle a découvert qu’il modifiait les textes et que les originaux étaient beaucoup plus intimes. Ses inquiétudes étaient peut-être justifiées, pas ses méthodes.

Il faut maintenir un équilibre délicat entre la franchise et le respect de la vie privée lorsqu’il est question des médias sociaux. Voici quelques conseils pour y arriver.





