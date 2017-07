60 photos : Mariage de Messi, c'était glamour et star, regardez...

Les nouveaux époux se sont présentés, radieux, devant la presse qui piaffait d’impatience devant l’hôtel où se déroulait le mariage. Ils se sont embrassés sous les crépitements des flashes des photographes, elle avec une longue robe blanche, lui en costume gris foncé.









Tous les deux natifs de Rosario, Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 29 ans, se sont connus en 1996, mais leur liaison n’a commencé que dix ans plus tard.



Thiago, 4 ans, et Mateo, un an et demi, étaient aux premières loges, Lionel et Antonella se diront «oui, je le veux», dans un salon de l’hôtel Pullman City Center de Rosario, qui accueillera cérémonie civile et noce.



Il n’y a pas eu de cérémonie religieuse. Pourtant, Messi est catholique et arbore un tatouage du Christ sur l’épaule droite.