Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A la Cour suprême avec sa fille, Ivanka Trump prépare la nouvelle génération Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2017 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

Une troisième génération de Trump en politique ? Mercredi, Ivanka Trump s'est rendue à la Cour suprême avec sa fille de cinq ans, Arabella. Une sortie peu commune pour une enfant, mais qui tenait apparemment à coeur à sa mère, comme elle l'a expliqué sur son compte Instagram dans la légende de la photo qu'elle a postée : «Arabella et moi avons visité la Cour suprême ce matin et nous avons assisté à une audience. Je suis reconnaissante pour cette opportunité que j’ai de lui apprendre comment fonctionne le système judiciaire de notre pays directement.»

C'est une tradition familiale que la fille du Président américain perpétue avec ce déplacement : enfant, elle rendait souvent visite à son père qui travaillait à la Trump Tower, où elle vivait également avec sa mère Ivana Trump. Elle a d'ailleurs rejoint l'entreprise familiale une fois diplômée, tout en créant sa propre société.

Sur son compte Instagram, Ivanka Trump poste régulièrement des photos de ses enfants à la Maison-Blanche, comme son cadet Theodore et ses premiers pas à quatre pattes dans une pièce de la résidence présidentielle ou encore ses aînés Arabella et Joseph attendant de monter à bord de Marine One.







