A la découverte de Paul Allen, l’homme aux 800 tatouages (photos)

Il est certainement l’homme le plus tatoué au monde. Paul Allen originaire du nord Tyneside en Angleterre, a déjà dépensé plus de 15 000 euros pour se faire des tatouages et en possède environ 800 y compris un sur son organe génital, qu’il a fait lui même, car les tatoueurs professionnels avaient refusé de le faire.



Invité d’une émission récemment, Paul Allen a déclaré qu’il est tellement accro aux tatouages, qu’il en a un sur son s3xe. il a fait son premier tatouage à l’âge de 49 ans, après le décès de sa mère. Bien qu’il soit un fan de tatouages, il a révélé qu’il n’oserait jamais se faire tatouer les globes oculaires. Paul possède un tatouage de requin sur la tête et un jeu de fléchette sur les fesses. Il affirme que cela aide à séduire les femmes.

Le peintre et décorateur de profession a choqué plusieurs personnes quand il a dévoilé ses tatouages, certaines affirmant que c’était tout simplement dégoûtant.



Plus tôt cette année, Paul Allen qui est célibataire, avait révélé lors d’une interview à The Sun : « Beaucoup de femmes me veulent pour mes tatouages, mais c’est peu significatif et je ne suis pas comme ça ».

« Plusieurs personnes ont des conceptions stéréotypées à mon égard. Certaines pensent que je suis un ancien prisonnier et que je suis au chômage, mais cela est loin d’être la vérité. Je n’ai pas de casier judiciaire et je suis peintre et décorateur », a-t-il a soutenu.



« Des gens vous regardent quand vous apparaissez dans une publicité mais ils ne viennent pas discuter avec vous, s’ils le faisaient, ils découvriraient que je suis un homme génial », avait-il noté.





