Abdoul Latif Coulibaly passe ses vacances aux îles du Saloum, entre Toubacouta et Fignac

En bon saloum-saloum, Abdoul Latif Coulibaly, le ministre secrétaire générale du gouvernement passent ses vacances gouvernementales les îles du Saloum, entre Toubacouta et Fignac…entre verdure et travaux champêtres. »



« Je compte prendre une semaine pour me reposer, mais je n’irai pas loin. Parce que je ne vais jamais trop loin. Ma destination définitive n’a pas encore été choisie. J’attends que mon épouse prenne ses congés et on avisera à deux. D’habitude, nous passions 10 jours à Las Palmas, mais, cette année nous restons au Sénégal, plus précisément dans les iles du Saloum, entre Toubacouta et Fignac. Une fois-là, je passe mes journées entre contemplation de la nature et le travail aux champs. J’y possède un champs d’anacarde et un champ de mangues. »



Source L’OBS