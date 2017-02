Accident vasculaire cérébral: Connaître les signes pour sauver des vies

L’accident vasculaire cérébral (l’AVC) ou attaque cérébrale est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. L’AVC survient après une obstruction ou une rupture d’un vaisseau sanguin provoquant la mort de cellules nerveuses.



L’AVC comme la plupart des maladies, a des symptômes avant-coureurs qui lorsqu’ils sont vite détectés, évite la mort du patient ou des séquelles physiques. Un patient apparemment sain et en bonne santé peut faire un AVC car l’hypertension et l’hypercholestérolémie en sont les facteurs principaux.



Pour sauver des vies, certains comportements sont à adopter en face d’une personne qui se sent mal. Premièrement, lui demander de sourire. Deuxièmement, lui demander de dire une phrase simple (ex : je vais manger du …). Ensuite, de lever les deux bras en même temps. Enfin, lui demander de tirer la langue. Si une ou plusieurs de ces actions lui sont difficiles ou impossibles, il faudra conduire la personne à l’hôpital pour une prise en charge. Ces symptômes sont ceux d’un potentiel AVC.