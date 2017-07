Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Maty Mbodj : Abdoulaye Diagne et Cie jugés aujourdhui, la mère du mannequin se constitue partie civile Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

Ce matin, se tient à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, le procès des personnes présumées impliquées dans la mort du mannequin Maty Mbodj. Abdoulaye Chaya Cavin Diagne et autres seront jugés pour association de malfaiteurs, homicide involontaire, modification de l’état d’un délit ou crime, non-assistance à personne en danger et falsification à autrui de l’usage illégale de drogue à hauts risques. Diakhou Fall Diagne, mère de la défunte, s’est constituée partie civile.





Il y a de cela deux ans, le mannequin Maty Mbodji trouvait la mort dans un appartement du centre-ville. Depuis lors, les rumeurs vont bon train sur les circonstances exactes de son décès.



Des trafiquants nigérians soupçonnés d’avoir fourni de la drogue au mannequin, avaient été jugés et condamnés par le tribunal de Dakar. Ce procès n’était que la première étape visant à faire la lumière sur cette affaire dont le fond sera étudié ce jour par les juges.



"Libération a effectivement appris de sources autorisées que l’affaire 1844/15 RI/15 sera appelée aujourd’hui, devant la troisième chambre du tribunal correctionnel.



En effet, l’enquête conduite à l’époque par la Sûreté urbaine avait révélé que non seulement Maty Mbodj avait trouvé la mort par overdose mais que ses amis avec qui elle était au moment du drame, ne l’auraient pas assistée en plus d’avoir tenté de « nettoyer » les lieux de la tragédie.



A la suite d’une minutieuse instruction, Abdoulaye Chaya Cavin Diagne - petit ami de la défunte - et autres ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.



Et ils risquent gros puisque dans le dossier qui sera appelé à la barre aujourd’hui, le parquet accuse ces derniers d’association de malfaiteurs, homicide involontaire, modification de l’état des lieux d’un délit ou crime, non-assistance à personne en danger et facilitation à autrui de l’usage illégale de drogue à hauts risques. Diakhou Fall Diagne, mère de Maty Mbodji s’est constituée partie civile.



Source: Libération





