Affaire Maty Mbodj : des non-lieux accordés à l'insu de la famille Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 08:51 | | 0 commentaire(s)| Le procès sur l'affaire de la mort du mannequin Maty Mbodji n'a pas pu se tenir, hier. Le dossier a été renvoyé au 12 septembre prochain pour l'extraction du seul prévenu retenu dans cette affaire : le Nigérian Uduko Ebubu pour offre et cession de drogue. Car, il nous revient qu'Abdoulaye Chaya Cavin Diagne et autres ont obtenu un non-lieu pour association de malfaiteurs, d'homicide involontaire, de modification de l'état des lieux d'un délit ou crime, de non-assistance à personne en danger, de facilitation à autrui l'usage illégal de drogue.



Que s’est-il passé dans l’affaire de la mort du mannequin Maty Mbodji ? Mystère et boule de gomme. L’avocat de la partie civile et le président de la 3ème Chambre correctionnelle ont été mis devant le fait accompli : les non-lieux accordés à Abdoulaye Chaya Cavin Diagne et Cie. Comment se fait-il que les Chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, d’homicide involontaire, de modification de l’état des lieux d’un délit ou crime, de non-assistance de personne en danger, de facilitation à autrui l’usage illégale de drogue, retenus à leur encontre, puissent tomber sans aucune information préalable ?



Seul le Nigérian Uduko Ebubu a été renvoyé devant la juridiction compétente pour jugement. Le magistrat instructeur a visé uniquement le délit d’offre et cession de drogue contre lui. Cette situation a surpris plus d’un, hier, à la salle du Tribunal correctionnel de Dakar où devait se tenir le procès. Car, alors qu’on s’attendait à voir à la barre Abdoulaye Chaya Cavin Diagne et Cie pour les 5 infractions précitées, le président dudit tribunal n’a appelé qu’une seule personne : Udoko Ebubu. Celui-ci, condamné à deux ans de prison dans une autre procédure d’offre et de cession en vue d’une consommation personnelle avec son compatriote Godewine Okéchukwu Okoko, n’a pas été extrait de sa cellule pour sa comparution. Dans l’étonnement général, personne n’a répondu à l’appel du juge à l’exception du Conseil de la partie civile. Saisi par le Président du tribunal, le Substitut du procureur a avoué que l’affaire avait atterri devant la Chambre d’accusation où les prévenus ont bénéficié d’un non-lieu sauf Uduko Ebubu. Confus, le président a renvoyé l’affaire jusqu’au 12 septembre prochain pour l’extraction du Nigérian. « Nous allons renvoyer le dossier et à la date indiquée, le prévenu Uduko Ebubu sera là. Il va nous dire ce qui s’est passé. Toutefois, on avisera la partie civile », a lancé le juge à l’endroit de l’avocat commis par la mère de Maty Mbodji, Diatou Fall Diagne.







« Même le président du tribunal n’y voit pas clair »







Interpellé à sa sortie de la salle d’audience, le conseil de la partie civile a fait savoir qu’il ignore « vraiment » ce qui s’est passé dans cette affaire. « Même le président du tribunal n’y voit pas clair », a-t-il indiqué avant de presser le pas. Maty Mbodji est décédée le 23 juillet 2015 des suites d’une overdose. Des investigations menées par les éléments de la Sureté urbaine ont permis de découvrir que le jour des faits, elle était dans un appartement loué avec des amis dont son copain Abdoulaye Chaya Cavin Diagne. Tout à coup, elle a commencé à suffoquer avant de tomber raide. Loin d’appeler des secours, ses compagnons ont tenté de la sauver. En vain. Elle a rendu l’âme quelques minutes plus tard. S’étant rendus sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que l’endroit a été nettoyé. Cependant, à la suite d’une fouille minutieuse, des traces d’une poudre blanche ont été relevées. L’examen a démontré qu’il s’agissait de la cocaïne. Godewine et Okéchukwu seront accusés d’être les fournisseurs de drogue de la Thiessoise. Lors de leur arrestation, il a été trouvé par devers le dernier nommé 2,5 g de cocaïne et la somme de 99 000 F CFA. Uduko Ebubu, lui détenait 2 grammes de cocaïne qu’il devait livrer ainsi qu’un montant de 12 000 F CFA. Les prévenus avaient nié les faits. Mais ils n’avaient pas convaincu le Tribunal qui les avait déclarés coupables en avril dernier.



