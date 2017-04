Ahmad Khalifa Niasse : « La date du 30 juillet en pleine saison de pluie pourrait juste être un subtil subterfuge pour reporter les Législatives »

Dans cet acte 2 de l’entretien exclusif qu’Ahmad Khaifa Niasse a accordé à Leral.net, le leader des Front des alliances patriotiques estime que son parti fait partie des non alignés. Toutefois, il est en train de discuter avec certaines forces vives de la nation pour une liste aux Législatives de juillet prochain. Ahmad Khalifa Niasse est aussi d’avis que le dialogue national amorcé par MackySall est une coquille vide. Il déclare aussi que les élections se déroulaient à l’accoutumée en février ou mars et qu’’il est convaincu que l’oracle de l’APR et de ses alliés leur a interdit de tenir des élections en 2017, et c’est pourquoi il se demande si les élections législatives vont se tenir le 30 juillet en pleine saison de pluie.



