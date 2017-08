Aïda Sock : "With you sama Xol, wayou mbeuguèle la. The Voice m'a donné plus de visibilité"

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Aïda Sock qui avait représenté le Sénégal à l'émission The Voice estime que son premier single "With you sama Xol", est une chanson d'amour. Aïda Sock qui a aussi fait les choeurs pour Daradji Family reconnait que l'émission The Voice lui a donné plus de visibilité et de confiance en soi.