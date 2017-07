Aimable mère Adja Aminata Fall Yaye Birahim Coumba Cherif, repose en paix

Yaye! Birahim Coumba Cherif, deux années déjà que tu nous as quitté, nous nous y ferons sans doute jamais à l’idée de ne plus te revoir sur terre.



À chaque anniversaire de ta disparition, les souvenirs envahissent nos esprits, et nous nous sentons tourmentés et tristes.



Certes, la vie continue maman, mais nous ferons de sorte que tu sois fière de nous et tâcherons de garder intactes tes recommandations. Aimable mère, repose en paix Adja Aminata Fall Moundaye Samba Nor ak Talam Samba Nor. Que le Bon DIEU te couvre de sa Miséricorde et t’accorde le FIRDAW. Amine.



Tes enfants