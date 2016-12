Aliou Cissé : « Bob Marley m'inspire »

Aliou Cissé est fan de Bob Marley. Il aime sa musique et ses textes. Sa philosophie de vie le guide. Et ça ne date pas de maintenant. « Depuis tout petit, j’écoute Bob », a confié le coach des Lions dans Talents d’Afrique (Canal +). Même lorsqu’il pratique son métier, le Jamaïcain n’est pas loin. « Il m’inspire lorsque j’entraîne », a martelé le technicien.



Cissé a poussé la Marley-addiction jusqu’à adopter ses dreadlocks. Chahutant à maintes reprises le véto de son père, « qui les coupait à chaque fois », et les récriminations de sa mère, « qui n’arrêtait pas de parler ».



Aujourd’hui, papa et maman ont sans doute fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais un jour, peut-être, ils pourront voir leur enfant sans la crinière qui fait sa légende et le rapproche de son idole. « Je garde mes dreadlocks aujourd’hui, mais je peux décider de les couper demain », a-t-il avisé en arborant un sourire malicieux.



Autre point commun avec Bob Marley : Cissé gratte la guitare. Mais sur point, il s’est empressé de tempérer : « Je ne suis pas excellent ; je joue juste de temps en temps quelques notes. »



Au micro de Talents d’Afrique, Aliou Cissé a aussi révélé qu’il aime le chanteur sénégalais Carlou D. À ce dernier, il fait « un petit coucou » à l’écran. « J’ai des goûts éclectiques, souligne-t-il. Je suis très ouvert en musique. L’essentiel pour moi est que le son et les textes soient bien faits. »

Comme quoi, on peut parler d’autre chose avec un coach de foot que d’organisation défensive, d’animation offensive ou d’attaques placées.



Seneweb