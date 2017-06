Amadou Sall, le fils du Président, se fond dans la masse pour présenter ses condoléances au ministre Amadou Bâ

Convenons-en, vous pouvez être la personne la plus talentueuse et extraordinaire du monde, si vous ne savez pas rester modeste, vous n'aurez pas une belle personnalité. Vous devez toujours garder un certain équilibre. Personne n'aime les gens avec un gros égo.



Qu'on le porte dans son coeur ou pas, force est de reconnaitre que le fils du Président de la République, Amadou Sall, pour ne pas le nommer, est resté modeste.



A preuve, sans escorte, le fils de..., emmitouflé d'un simple ensemble "demi saison" au ton beige, s'est déplacé jusqu'à la mosquée Omarienne pour ensuite se fondre dans la masse et se diriger d'un pas alerte vers le ministre des Finances avant de lui présenter ses condoléances et se perdre dans les rues de Rebeuss et cloaques de Niayes Thiokers.



Il fallait voir certains se retourner avant de se poser des questions du genre si c'était bel et bien le fils du Président de la République ou pas.



Loin de lui tresser des lauriers, Amadou Sall, s'est jusqu'ici gardé de saouler le commun des Sénégalais de pas de clerc (suivez nos regards), c'est à dire une maladresse, écart de conduite ou une quelconque erreur commise par ignorance ou inexpérience.



A moins que...



dakarposte