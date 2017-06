Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "America's Got Talent" : une chanteuse sourde bouleverse le monde entier (VIDÉO) Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Séquence émotion dans "America's Got Talent" ! Le télé-crochet, qui en est à sa 12ème saison, a accueilli cette semaine Mandy Harvey. Âgée aujourd'hui de 29 ans, cette apprentie chanteuse a souffert dans sa jeunesse d'une maladie dégénérative qui a eu une conséquence dramatique : l'année de ses 18 ans, cette Américaine a perdu l'ouïe. Passionnée de chant depuis ses quatre ans, ce handicap l'a dissuadé de continuer à s'exercer, et elle abandonnera sa passion. Mais c'était sans compter sur sa volonté et sa détermination ! Courageusement, Mandy a repris le chant, se servant de sa mémoire musculaire et des vibrations du sol, grâce auxquelles elle suit le tempo de la chanson. Elle tente désormais sa chance dans la célèbre émission pour, peut-être, parvenir à réaliser son rêve. "Elle est incroyable... Incroyable !"

Pour son audition, Mandy a choisi d'interpréter une chanson qu'elle a écrite, "Try". Un titre aux paroles fortes, dans lequel elle raconte son combat et comment elle s'est relevée. « Je veux faire plus dans ma vie que simplement abandonner » confie-t-elle aux jurés, aidée par une interprète qui lui traduit en langage des signes leurs paroles. Dès les premières notes, le miracle se produit : le jury et le public sont bouleversés par la justesse de sa prestation ! Au delà de sa voix cristalline, la jeune femme réalise un réel exploit : chanter sans s'entendre, ni entendre la musique. Une performance qui ne personne indifférent, puisqu'elle a droit à une standing-ovation de la part du public et des quatre membres du jury. Cerise sur le gâteau, le juré Simon Cowell, connu pour son exigence, tombe sous le charme de Mandy. « Je ne pense pas que vous aurez besoin d'une interprète pour cela » lance-t-il avant d'activer son "golden buzzer", la sélectionnant directement pour la phase des lives.



Époustouflé, le juré s'empresse d'aller la prendre sans ses bras. « Je ne pense jamais que je serai surpris ou émerveillé par une personne. Et puis vous voilà. Votre voix, votre ton... La chanson était magnifique. Vous savez quoi ? On s’est mutuellement trouvé » lui glisse-t-il. Une belle revanche pour Mandy, qui a ému le monde entier : en 24 heures, la vidéo Facebook de sa performance comptabilisait plus de 100 millions de vues !







Accueil Envoyer à un ami Partager