Aminata Sow Fall : une "reine des lettres sénégalaises" à offrir en exemple à la jeunesse

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a qualifié jeudi l’écrivaine Aminata Sow Fall, de "reine des lettres sénégalaises", dont la production littéraire et le parcours sont une "leçon de vie" à offrir en exemple aux lauréats du Concours général 2017 et à toute la Nation.



Le président Sall s’exprimait à Diamniadio, lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général 2017, dont la marraine est l’écrivaine sénégalaise Aminata Sow Fall. "L’éducation, facteur de succès du Plan Sénégal émergent (PSE)", est le thème de la présente édition du Concours général.



"La chance nous a souri cette année, nous avons comme marraine une femme d’exception, la Saint-Lousienne Aminata Sow Fall. Choix n’aurait pu être plus judicieux dans un monde de turbulences, un monde aux repères brouillés, où les valeurs sont mises à rude épreuve", s’est félicité Macky Sall.



Selon lui, "la vie et l’œuvre de l’enseignante et romancière émérite brillent comme un rayon de soleil au milieu des ténèbres, pour réjouir les cœurs et revitaliser les esprits".



"C’est une reine des lettres sénégalaises, une reine parée de ses habits de lumière que nous célébrons aujourd’hui. Les reines sont souvent silencieuses et laissent le soin aux autres de décrire leurs œuvres", a-t-il exalté.



Le président de la République a cité quelques ouvrages de la Saint-Lousienne : "Le revenant", "La grève des Battu", "L’appel des arènes" et "Le jujubier du patriarche", "des chefs d’œuvre" classiques de la littérature francophone enseignés, selon lui, depuis des décennies bien au-delà des frontières sénégalaises.



Selon le chef de l’Etat, la production littéraire de la romancière qui traduit un "engagement fort pour l’éthique et la justice sociale", est une "leçon de vie d’une brûlante actualité qui interpelle notre société, toutes générations confondues".



"Voilà pourquoi nous avons voulu offrir votre parcours en exemple, non seulement pour nos jeunes récipiendaires, mais [aussi] pour toute la nation sénégalaise", a-t-il dit à l’adresse de la romancière, tout en rendant hommage aux parents d’élèves.