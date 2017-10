Anta Babacar Ngom Bathily SEDIMA, la "poule" aux œufs d'or (Les dirigeantes sénégalaises les plus influentes)

Anta Babacar Ngom Bathily, 32 ans, est à la tête de Sedima, leader de l’aviculture au Sénégal depuis janvier 2016. Cette entreprise familiale spécialisée dans trois domaines d’activités – aviculture, immobilier, minoterie – créée en 1976 par son père Babacar Ngom, Anta Ngom l’a connaît bien. Elle y a fait ses premières armes en tant que stagiaire dès ses 12 ans.



« J’ai grandi auprès de mes collaborateurs », avoue-t-elle. Pour autant, pas de favoritisme pour cette multi-diplômée des plus grandes écoles, passée par Paris-Dauphine et Sciences Po en France pour la communication, et l’université York, au Canada. Après une expérience pour l’Organisation Internationale de la Francophonie, elle se sent chargée d’une responsabilité, celle de rentrer au pays et de rejoindre l’entreprise pour laquelle « [son] père s’est battu toute sa vie » en 2009.



Elle passe par tous les postes : attachée de direction, responsable stratégie et développement, puis directrice du même pôle avant d’accéder au statut de directrice générale déléguée en 2014 pour enfin occuper son poste actuel. « Le fait d’avoir commencé par le bas m’a donné une certaine crédibilité et légitimité auprès de mes collaborateurs ». Anta Babar Ngom Bathily donne un coup de fouet à l’entreprise, investit et prend des risques. Elle s’attèle à diversifier les activités en intégrant la minoterie. Puis développe considérablement le secteur avicole au niveau national.



Aujourd’hui, la leadeuse s’attaque au déploiement de la société dans la sous-région avec la création d’une filiale au Mali. Et vise d’autres pays d’Afrique centrale. « Au Sénégal, plus de 90% des entreprises sont familiales, et seulement 3% d’entre elles parviennent à passer d’une génération à une autre. Nous sommes aujourd’hui en pleine transformation, en pleine croissance, pour que Sedima vive sur des générations ».

Source Into The Chic