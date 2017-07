Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Antonella Roccuzzo: Qui est l'énigmatique future Mme Messi? Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 10:37 | | 0 commentaire(s)| Compagne de Lionel Messi depuis 10 ans, amie depuis toujours, la jeune argentine Antonella Roccuzzo va épouser la célèbre star du foot, vendredi.

Antonella Roccuzzo, l'Argentine de 29 ans qui deviendra vendredi madame Messi, a grandi comme Lionel Messi à Rosario (est de l'Argentine), où son père est propriétaire d'une chaîne de supermarchés. Comme les Argentins ne peuvent pas s'empêcher de se donner des surnoms, on l'appelle depuis l'enfance «la negra» («la noire») car elle est brune et bronzée.

En couple depuis 10 ans avec le quintuple Ballon d'or, Antonella Roccuzzo est récemment sortie de sa réserve. Avec Sofía Balbi, l'épouse d'un autre joueur de Barcelone (Espagne), Luis Suarez, elle a ouvert une boutique de chaussures à Barcelone. Avec ses parents Patricia Blanco et José Roccuzzo et ses deux sœurs, elle a vécu à Bella Vista, un quartier «aisé, dont les enfants vont à l'école privée», confie une amie de la famille Roccuzzo, qui veut rester anonyme.

Amis d'enfance

La jeune femme a connu Messi en 1996, il avait 9 ans, elle 8. Les amis d'enfance du petit Lionel, adroit balle au pied mais plutôt réservé, affirment qu'il en pince pour elle depuis toujours. «Le coup de foudre dès le début, et pour toujours», assure Diego Vallejos, un ami de Messi et ancien voisin de la rue État d'Israël.



«J'ai connu Léo avant qu'il devienne Messi, et depuis toujours nous avons des souvenirs d'Antonella dans le quartier comme de la copine de Léo», raconte Franco Lentini, un autre voisin. «Cet amour est né quand ils étaient petits. Ils sont amis, fiancés, et maintenant elle va devenir sa femme», assure Diego Vallejos. Pour lui, Antonella a les mêmes goûts simples que le champion et le même sens de l'esquive des projecteurs. À l'adolescence, quand Messi vivait à Barcelone, Antonella a eu un fiancé, avant que l'idylle ne débute avec le futur Ballon d'or.

Des études abandonnées Les amis de Messi disent que depuis Barcelone, il a entretenu le lien en téléphonant régulièrement à Antonella, lui envoyant même des lettres, jusqu'à ce que la mort de la meilleure amie d'Antonella dans un accident de la circulation les rapproche.



Avant de partir s'installer à Barcelone avec le footballeur, elle s'est inscrite à l'université de Rosario, en communication puis en odontologie, avant de jeter l'éponge. Née le 26 février 1988, Antonella a mis au monde Thiago en 2012, puis Mateo en 2015, tous les deux à Barcelone. Peu avant le Mondial 2010, ils ont officialisé leur relation.

Si Antonella avait aimé un supporter de Rosario Central, cela aurait créé des frictions car son père, passionné de football, est supporter de l'archi-rival Newell's Old Boys. Millionnaire, footballeur, Messi était le gendre idéal car il était issu de Newell's Old Boys.

