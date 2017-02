Après avoir reçu des bijoux en diamant lors de son mariage, Aïda, la fille du ministre Mame Birame Diouf, se voit offrir un ..

Mouhamadou Dieng, pour ne pas le nommer, est donc l'heureux élu. En effet, c'est cet homme d'affaires, capitaine d'industries qui a réussi à conquérir le coeur de la sublime Aïda Diouf.



Fou amoureux d'elle, le patron de la firme EKR a cassé sa tirelire pour offrir des cadeaux, les uns plus somptueux que les autres à son épouse.



Réputé "in", le mari à Aïda Diouf a offert à la femme de ses pensées un collier en diamanst et cerise sur le gâteau: un périple d'un continent à un autre. En clair, un tour du monde. Incroyable mais telle est la réalité!











Comme chantait Mbaye Nder, le coeur a ses raisons que la raison ne connait point.

Mais vivre un amour aussi puissant, aussi intense qu'il puisse avoir raison de notre discernement n'est-il pas ce que chacune d'entre nous rêve un jour de connaître ? En tous les cas, l'amour fou survient sans crier gare !

Tous ceux ou celles qui l'ont vécu le décrivent de la même manière : l'amour fou vous tombe dessus alors que vous ne vous y attendiez pas. S'il revêt souvent la forme d'un véritable coup de foudre, il peut également se construire lentement mais sûrement. C'est parfois le cas pour des amis de longue date qui se connaissent par cœur et qui découvrent leur attirance après des années d'amitié. La folie entretient une relation ambigüe avec l'amour, comme en témoignent d'ailleurs les nombreuses expressions qui allient les deux notions. Ne dit-on pas "fou amoureux", "aimer à la folie", "être folle de quelqu'un" ? On pourrait dire que l'amour fou est, en quelque sorte, le doux synonyme de la passion. C'est une manière de le conjuguer, de le décliner pour lui apporter encore un peu plus de piquant.

L'amour fou se distinguerait de l'amour tout court par son intensité et par la profondeur des sentiments qu'il fait naître chez les deux partenaires. Car c'est un fait : pour être fou, l'amour doit être partagé ! Lorsque le couple revendique des sentiments puissants, ils s'engagent alors dans une relation amoureuse passionnelle qui les conduit à s'isoler du monde extérieur. Il faut dire que l'amour est l'un des premiers moteurs qui apportent du sens à notre vie. Il donne des papillons dans le ventre, accroche un joli sourire à vos lèvres et vous fait battre le cœur plus vite. Si ces poncifs peuvent paraître vus et revus, ils sont pourtant physiologiquement reconnus. Même le corps devient fou sous l'effet des hormones sécrétées en masse ! On parle également d'amour fou quand il modifie le comportement, quand il pousse un individu à agir différemment ou à changer ses habitudes, si bien que son entourage ne le reconnaît plus. Tel est le cas pour les désormais deux tourtereaux Mouhamadou Dieng et Aïda Diouf désormais Mme Dieng.

Pour un rien, ce couple affiche la banane. Bref, Monsieur et Madame nagent dans le bonheur.

"Ecoutez, ils se sont vus et se sont spontanément aimés" nous souffle cette dame, amie du couple que dakarposte a joint aux fins d'en savoir davantage.

Selon notre interlocutrice, Dieng pris et épris par sa douce moitié lui a offert de somptueux cadeaux dont une parure rare en diamant (voir les images).

"D'ailleurs, ils vont sous peu quitter Dakar. Dieng a offert un tour du monde aussi long comme un corps de serpent (en termes de temps) à sa dame, comme Madame la préfère. Très galant, Dieng a laissé le soin à sa Aïda de choisir la première étape pour découvrir la partie du monde qui l'attire le plus. Khana kheum ngeu !" fait savoir notre source.



