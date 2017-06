Ariana Grande rend visite à ses fans hospitalisés après l'attentat de Manchester

La chanteuse américaine Ariana Grande a rendu visite vendredi en Angleterre, à ses fans encore hospitalisés à la suite de l'attentat qui avait eu lieu à la sortie de son concert à la Manchester Arena le 22 mai. Il s'agissait d'une surprise, dont les familles des jeunes blessés soignés au Royal Manchester Children's Hospital ont rapidement répandu des clichés sur les réseaux sociaux.



Ariana Grande a elle-même relayé sur Instagram sa rencontre avec la jeune Jaden, notamment, dont le papa a précisé qu'elle avait demandé, après sa seconde opération, si la star "va bien". "Je n'ai jamais vu Jaden aussi heureuse!", a témoigné le père vendredi, après la visite-surprise d'Ariana Grande.



La star américaine participera dimanche à Manchester à un concert de charité au profit des victimes et de leurs familles, avec d'autres groupes et chanteurs dont Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That et Miley Cyrus.



L'attentat perpétré par le kamikaze Salman Abedi, le lundi 22 mai dans la soirée, avait fait 22 morts.