Au secours, mon ventre "pleure" ! Quand on a faim, quand on digère, quand on stresse, notre ventre fait des gargouillis, d’où cela provient-il ? Et quelle en est la raison exacte ?

Samedi 28 Janvier 2017

Quand on a faim, quand on digère, quand on stresse, notre ventre fait des gargouillis, d’où cela provient-il ? Et quelle en est la raison exacte ? Ces bruits effectués par l’appareil digestif ou borborygmes sont totalement naturels. Quand le ventre est vide, il se remplit d’air ce qui justifie l’augmentation des bruits du ventre. En fait, les bruits du ventre sont la conséquence de l’air situé dans ce ventre. L’appareil digestif se contracte et quand il est vide, cela fait de l’air.



Commençons par l’estomac, organe principal situé dans notre ventre :



L’estomac est le premier organe destiné à la digestion. Quand on mange, les aliments tombent directement dans l’estomac qui est rempli d’air. Quand on mange, on avale de l’air, ce qui peut causer des rots. Ces mêmes rots sont précédés de « glouglou » dus à la remontée de l’air dans l’estomac.

Ensuite, c’est l’intestin qui joue un rôle important quand il se contracte :

Cet intestin est une sorte de long organe comprimé dans le ventre humain. Quand la digestion démarre, l’estomac vide son air dans l’intestin ce qui provoque des bruits. En effet, il ne faut pas oublier que l’intestin est un organe long de 6 m, d’où des contractions qui ont lieu régulièrement. Les nombreux mouvements de l’intestin ont pour conséquence des bruits dans le ventre. Les bruits du ventre sont un phénomène naturel et le souci serait justement de ne pas en avoir. De la même manière que le cœur bat, que les muscles permettent de nous déplacer, les intestins et les bruits qu’ils émettent sont un phénomène naturel.

Pour diminuer ces bruits, il faut éviter les boissons gazeuses ou les aliments qui provoquent une fermentation dans les intestins comme le chou par exemple et se masser un peu le ventre.



