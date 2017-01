Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Audio – Faux comptes Facebook: comment l’étudiant Pape Diop a réussi à coucher avec 22 filles différentes ? Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 15:00 | | 0 commentaire(s)| Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ne sont visiblement pas totalement maîtrisées par la junte féminine sénégalaise. Vingt-deux nouvelles victimes ont été notées, toutes amadouées par la même personne.



C’est un jeune étudiant du nom de Pape D. Diop qui fait le buzz cette fois-ci. Habitant le quartier de Pikine dans la banlieue dakaroise, l’étudiant de 27 ans, avec ses deux comptes sur Facebook a réussi à tromper 22 filles.

Via ses deux comptes, l’un portant le nom de Aissatou Ndiaye et l’autre Daba Diop, Pape Diop sait comment s’y prendre avec les demoiselles. Il crée un climat social assez solide pour avoir la confiance des jeunes filles qui, elles, croient converser avec une de leurs semblables.

En outre, malin dans sa démarche, Pape Diop choisit les filles qui en apparence sont intéressées par le gain facile ou le fameux « Mbaarane » très prisé par une partie de nos jeunes filles.

Dès lors, il propose à ses filles un plan pour soutirer de l’argent à un soi-disant parent plein aux astres. Son forfait en marche, il prend le personnage dudit parent et se mue en homme d’affaires influent. Lorsque les filles appellent c’est le planificateur du plan qui répond et joue le jeu. Il choisit ensuite un lieu chic pour recevoir ces filles. La plupart du temps dans un hôtel ou une auberge, prétextant qu’il est célèbre et riche. Pis encore pour ces jeunes filles, ce sont elles-mêmes, bernées par la confiance aveugle, qui payeront la nuitée de leurs propres poches.

Certaines filles racontent qu’il a réussi à abuser d’eux avant de filer avec leurs avoirs. Une fois au lieu de rendez-vous, il leur propose une partie de jambes en l'air. Après la séance libidineuse, quand la fille se dirige vers les toilettes, l’étudiant ouvre le sac et récupère l’argent des filles avant de se fondre dans la nature. La plupart de ses victimes étaient obligées de payer la chambre.

C’est après avoir drogué et abusé d’une fille que cette dernière a décidé de porter plainte. Les forces de l’ordre finirent par trouver, après d’âpres recherches, le modus operandi lui ayant permis d'arnaquer une vingtaine de filles. Pape Diop a été arrêté et mis en garde à vue.







Accueil Envoyer à un ami Partager