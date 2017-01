Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bagarre: Ce qui s'est réellement passé entre Balla Gaye 2, Boury et Soumboulou Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

C'est L'Observateur qui raconte la bagarre qui a éclaté chez le Lion de Guédiawaye. D'après le journal repris par Senego, tout est parti d’une visite d’une dame, le 25 décembre dernier, vers deux heures du matin chez Balla Gaye 2 à Golf. Une démarche nocturne qui n’aurait pas été du gout des sœurs de l’épouse du lutteur, Boury Bathily. En effet, ayant quitté le domicile conjugal depuis bientôt 4 mois, cette dernière y a laissé ses sœurs: Soumboulou et Ndiogou.



Ainsi lors de cette visite, la célèbre actrice de Wiri Wiri, Soumboulou, a appelé son beau-frère pour lui glisser quelques mots en aparté. "Comment oses-tu nous faire pareil coup ? Pourquoi recevoir une fille dans le foyer que tu partages avec ton épouse ?", lui a-t-elle craché en pleine figure. Balla qui n’en revenait pas, a recadré Soumboulou. "De quoi tu te mêles ? Je ne permets pas de t’immiscer dans ma privée. Lorsque ta sœur vivait encore sous ce toit, je recevais qui je voulais et quand je voulais, elle n’a jamais trouvé à en redire. Donc, je ne vois pas quel peut être ton souci", lance l'ancien roi des arènes à la "femme" de Jojo.



A la suite de cet échange, Soumboulou appelle sa soeur qui a débarqué avec son gang chez Balla Gaye. Résultat, une grosse altercation qui a conduit aux blessures de Boury et Ndiogou Bathily qui ont buté sur les muscles d'un neveu du lutteur. "Combien de fois devrai-je te dire de m’accorder le divorce ?", dit Boury à son époux. Du tic au tac, Balla lui rétorque: "Je te l’ai accordé à maintes reprises. Tu ne vis plus dans cette maison depuis belle lurette et veux t’accorder le privilège de contrôler mes entrées et mes sorties ! Tu te mets le doigt dans l’œil".



