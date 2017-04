Balma: Nouveau clip du groupe Sac City (Mo Djamil & Dou). Un son riche musicalement accompagné d'un clip illustratif entre 2 couples

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2017 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe Sac City revient avec le single clippé Balma, un son fait dans un style slow mix tradi-moderne avec des instruments Africains comme la flûte et le tama dans le bon tempo pour faire comprendre l'importance de demander pardon dans une relation quand on est fautilf. C'est aussi une sorte d'enseignement pour les couples du monde et à travers ce clip le groupe démontre aussi que des problèmes du genre peuvent arriver à tout le monde et surtout qu'ils peuvent se régler juste en sortant le petit mot magique " Balma " d'ou le nom du son.