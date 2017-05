Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyoncé : des détails de son accouchement révélés Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

Les accouchements de stars sont généralement des mines d'or pour les paparazzi, qui n'hésitent pas à tout mettre en oeuvre pour avoir des informations. Mais Beyoncé ne compte pas laisser les tabloïds perturber le bon déroulement de la naissance de ses jumeaux. La star, donc l'accouchement est annoncé pour le mois de juillet, a mis en place tout un dispositif pour accoucher dans la sérénité.

Selon un de ses proches, qui s'est confié à Ok! Magazine, elle et Jay Z auraient trouvé un petit stratagème pour déjouer l'attention des photographes : "Il ont programmé une césarienne et ont embauché une équipe A et B pour leurrer les photographes et les fans. Tout le monde a signé des accords de confidentialité." Afin de préserver son intimité, la star aurait même demandé à ce que les caméras du couloir de sa chambre d'hôpital soient coupées, afin que les images ne filtrent pas.

Une source a même confié à In Touch Weekly que le couple imposait des entraînements à son service de sécurité, pour s'assurer de leur réactivité le jour J : "Leur service de sécurité mène des entraînements hebdomadaires à différentes périodes de la journée pour préparer le trajet à l'hôpital. Ils sont si nerveux à l'idée de ne pas arriver à l'hôpital à temps qu'ils songent même à prendre un hélicoptère, mais Beyoncé s'y est opposée, car l'idée la met mal à l'aise. Se faire conduire en voiture jusqu'à l'hôpital avec une précision militaire lui suffit."

Rien ne sera laissé au hasard.





