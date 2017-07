Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyoncé: le certificat de naissance de ses jumeaux, Sir et Rumi, a fuité Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

Le site d'entertainment américain, TMZ, a mis la main sur le certificat de naissance de Sir et Rumi, les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z.



Rien - ou très peu - n'échappe au contrôle de Jay-Z et Beyoncé, et ces deux-là manient l'art de la communication comme personne. Mais ça, c'était avant que ne filtre l'acte de naissance de leurs jumeaux, Sir et Rumi. A moins que...



Une avant-première TMZ disponible ici. Et si nous avions pu déduire que les deux précieux étaient nés le 13 juin, après un post sur le compte de Beyoncé célébrant leur premier mois d'anniversaire le 13 juillet dernier, nombre d'informations étaient jusqu'à présent méconnues : à quelle heure ont pu bien naître les jumeaux les plus célèbres de la planète ? A combien de temps d'intervalle ?



Et surtout, surtout, Sir et Rumi disposent-ils de seconds prénoms aussi exotiques que celui de leur grande soeur, Blue Ivy ?



Sir et Rumi seraient nés à une minute d'intervalle l'un de l'autre. Entre 5h13 et 5h14 du matin, comme le stipule le document. C'est le Docteur Paul Crane qui s'est chargé de les mettre au monde. Une célébrité parmi le corps médical : Paul Crane a été cité à maintes reprises dans l'émission américaine à succès Mon Incroyable Famille Kardashian. Et contrairement à leur grand sœur, Blue Ivy, les jumeaux eux, n'ont pas de deuxième prénom.



Blue Ivy, une grande sœur hors pair



Et c'est sa grand-mère qui le dit ! "Elle est extrêmement fière et hyper excitée", a révélé à ET online, Tina Knowles, "C'est une très bonne grande sœur, vraiment", a révélé la mère de Beyoncé sur le tapis rouge de la 19e Cérémonie du Design Care, à Los Angeles, ce samedi 15 juillet.



