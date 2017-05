Beyoncé sur le point d'accoucher de ses jumeaux ?

Tout est prêt ! Beyoncé n'a rien voulu laisser au hasard avant de donner la vie pour la deuxième fois, cinq ans après la naissance de sa fille Blue Ivy. La chanteuse américaine de 35 ans a demandé à son service de sécurité de faire une répétition grandeur nature à l'hôpital de Cedars-Sinai à Los Angeles afin de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J.



Selon une interview accordée à la chaîne Entertainment Tonight par Tina Knowles, sa maman, Beyoncé serait sur le point d'accoucher. Ce serait éminent et l'interprète de Halo attend ce moment avec impatience : "Elle se débrouille très bien. Elle est juste prête à vous savez quoi... elle est prête à voir ses bébé." La mère de Queen B. a été très maline face au micro de Kevin Frazier pour ne pas commettre la boulette et révéler le sexe des jumeaux de sa fille par inadvertance.



Tina Knowles est également revenue sur la baby shower de Beyoncé à laquelle elle avait convié tous ses amis les plus proches comme la tenniswoman Serena Williams, également enceinte et ses anciennes complices des Destiny's Child, Kelly Rowland et Michelle Williams. "C'était génial. On s'est tellement amusés", s'est réjoui la maman de Beyoncé. Comme sa fille, elle a désormais hâte de voir ses nouveaux petits-enfants.