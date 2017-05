Birane Ndour, le DG Adjoint du GFM souhaite un bon ramadan à la Oummah islamique A l'occasion du mois béni de Ramadan, Birane Ndour, le Directeur Général Adjoint du Groupe Futurs Médias, a tenu a présenter ses meilleurs vœux aux auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, internautes et annonceurs du Groupe Futurs Médias, à l’ensemble du personnel et à la Oummah islamique.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 15:59 | | 1 commentaire(s)|



Ramadan 2017 – Mot du DGA



A l’occasion de ce mois béni du Ramadan, j’adresse mes meilleurs vœux aux auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, internautes et annonceurs du Groupe Futurs Médias, à l’ensemble du personnel et à la Oummah islamique.



Puisse Allah , le Tout Puissant, dans Sa miséricorde et Sa générosité agréer nos prières et notre jeûne.



Je saisis également cette opportunité pour réitérer à tous mes collaborateurs, aux amis et partenaires que le Directeur Général, Mamoudou Ibra Kane, n’a pas quitté le groupe.



Il a pris une disponibilité pour un renforcement de capacités au profit du Groupe Futurs Médias.



Il regagnera son poste, aussitôt après avoir terminé ses études.

Ramadan Mubarack



Birane Ndour

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook