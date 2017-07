Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Blac Chyna accuse Rob Kardashian de l'avoir frappée et demande une ordonnance d'éloignement Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2017 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Cette fois-ci, ils devraient avoir beaucoup de mal à se réconcilier... Entre Rob Kardashian et Blac Chyna, rien ne va plus. Depuis quelques jours, les deux ex se déchiraient dans une guerre sur les réseaux sociaux. Leur dispute virtuelle a fait un saut dans la réalité après une plainte de Blac Chyna contre le frère de Kim Kardashian. Selon TMZ, la mère de Dream a demandé une ordonnance d'éloignement contre son ex.



Le mannequin s'est adjoint les services de Lisa Bloom, une avocate spécialisée dans les droits de la femme. Rob Kardashian est notamment accusé d'être un « cyber voyou » et d'avoir humilié Blac Chyna sur Internet. Le jeune homme a en effet posté des photos intimes de son ex sur Instagram, mais aussi des informations médicales sensibles la concernant. Dans les papiers légaux transmis au juge, Blac Chyna a été plus loin.



Elle a expliqué que Rob Kardashian l'avait frappée au mois d'avril dernier. Fou de rage, le fils de Kris Jenner aurait insulté sa compagne devant son fils, King, avant de s'emparer de son téléphone et de la faire tomber par terre. Blac Chyna explique avoir reçu un coup sur la cuisse. Elle ajoute que Rob Kardashian avait déjà été violent avec elle dans le passé et qu'elle a maintenant peur d'être avec lui. La décision du juge sera rendue lundi.





